Netflix bestelt Zweedse serie Quicksand

Netflix kondigde zijn allereerste Zweedse serie aan in de vorm van de thriller Quicksand.

De Scandinavische series in het aanbod van Netflix worden erg goed bekeken en daarom krijgt na Noorwegen en Denemarken nu ook Zweden een Netflix Original. De VOD-dienst gaat daarvoor samenwerken met Camilla Ahlgren, die eerder schreef voor The Bridge , een Scandinavische serie waarvan de huidige drie seizoenen momenteel ook op Netflix staan. Quicksand wordt een adaptatie van de bestseller Störst av Allt van Malin Persson Giolito. Vorig jaar werd het boek in eigen land uitgeroepen tot de beste misdaadroman. Het verhaal draait om de doorsnee studente Maja Norberg, die na een schietpartij op school verdacht wordt van moord. Tijdens het onderzoek naar wat er op die tragische dag gebeurde, komen er persoonlijke details over haar relatie met een jongen en zijn disfunctionele familie aan het licht. Quicksand zal volgend jaar in productie gaan.