Netflix bestelt serie van en met Natasha Lyonne

Natasha Lyonne (Orange is the New Black) krijgt de hoofdrol in een nieuwe Netflix-komedie.

Lyonne bedacht de serie in samenwerking met Amy Poehler (Saturday Night Live, Parks and Recreation) en Leslye Headland (Bachelorette, Sleeping with Other People). Een titel is er momenteel niet, maar het project stond ooit bekend als Russian Doll. De komedie volgt een jonge vrouw genaamd Nadia (Lyonne); de gastvrouw van een feest in New York, waar niemand aan lijkt te kunnen ontsnappen. Het project wordt door Netflix omschreven als 'ambitieus, grappig en onvoorspelbaar'. Headland nam het script van de eerste aflevering voor haar rekening en zal samen met Lyonne aantreden als scenarist. Poehler zal de serie voor Netflix produceren via haar eigen productiebedrijf Paper Kite Productions. Lyonne is momenteel al op Netflix te zien in de komische dramaserie Orange is the New Black , waarin ze gestalte geeft aan de door drugsverslaving geplaagde Nicky Nichols.