Netflix bestelt meer Unfortunate Events

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events krijgt een tweede seizoen op Netflix. Het eerste seizoen van de boekverfilming debuteerde begin dit jaar bij de streamingdienst.

De tweede reeks afleveringen werd geheel in de stijl van Lemony Snicket aangekondigd. Netflix zette namelijk eerst een "miserable message" filmpje online, waarin door middel van een code de website www.VastlyFrighteningDecision.com werd onthuld. Op de site was vervolgens een brief te lezen van Lemony Snicket zelf, waarin werd bevestigd dat er (helaas) nieuwe afleveringen gaan komen. Lemony Snicket is een pseudoniem van Daniel Handler, de schrijver van de boekenreeks A Series of Unfortunate Events. Hij wordt in de serie gespeeld door Patrick Warburton en duikt in de afleveringen regelmatig op als de verteller van het verhaal. A Series of Unfortunate Events draait om 3 weeskinderen, die hun ouders verliezen bij een brand. Door een administratieve fout krijgen ze vervolgens de doortrapte graaf Olaf toegewezen als voogd. En deze wannabe acteur probeert met allerlei listige plannen en vermommingen beslag te leggen op hun erfenis.

Handler schreef in totaal dertien boeken over de weeskinderen, waarbij het eerste seizoen van de Netflix-verfilming de eerste vier boeken bestreek. De makers van de serie, met ook Men in Black-regisseur Barry Sonnenfeld, lieten eerder weten alles in drie seizoenen te willen verfilmen. Tony-winnaar Neil Patrick Harris geeft in de serie gestalte aan graaf Olaf.