Netflix bestelt The Good Cop met Tony Danza

Tony Danza keert terug naar televisie met The Good Cop. Netflix bestelt een eerste seizoen van de komische dramaserie.

Het project is afkomstig van Andy Breckman en Randy Zisk, het duo achter de serie Monk, waarin Tony Shalhoub gestalte gaf aan een extreem neurotische detective. Breckman gaf aan dat The Good Cop dezelfde toon krijgt als Monk; de show moet geschikt worden voor de hele familie en zal geen hele zware en controversiële thema’s aansnijden. Het eerste seizoen van The Good Cop zal bestaan uit tien afleveringen. Danza speelt een voormalige NYPD-agent, die zich tijdens zijn carrière nauwelijks aan de regels hield. Wanneer hij in huis gaat wonen bij zijn volwassen zoon, die zelf als agent alles volgens het boekje doet, kan hij het niet laten hem te helpen met het oplossen van misdaden.

Tony Danza brak door met de succesvolle sitcom Taxi en had daarna nogmaals een sitcom-hit met Who’s The Boss. Hij zal nog dit jaar aan de opnamen van The Good Cop beginnen.