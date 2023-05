Netflix-abonnementen worden duurder • Nieuws • 06-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Twee van de drie beschikbare Netflix-abonnementen worden deze maand in prijs verhoogd.

Het standaard abonnement op Netflix kostte eerst 9,99 euro per maand, maar vanaf nu zal daarvoor 10,99 euro per maand in rekening gebracht worden. Met dat abonnement kun je films en series (waar beschikbaar) in High Definition bekijken, op twee schermen tegelijk. Het premium-abonnement is twee euro duurder geworden en kost vanaf nu 13,99 euro per maand. Premium-abonnees kunnen films en series (waar beschikbaar) streamen in Ultra High Definition, op vier schermen tegelijk. Alleen het basic-abonnement blijft 7,99 euro per maand kosten. De prijsstijging werd als eerste opgemerkt door de Amerikaans website Mashable en vervolgens bevestigde Netflix aan de website Nu.nl dat de nieuwe tarieven ook in Nederland van toepassing zijn. Volgens Nu.nl wordt er op 19 oktober door Netflix een e-mail over de prijsstijging uitgestuurd naar alle abonnees.

De verhoogde prijzen zijn vermoedelijk nodig om de kosten van alle originele content te dekken. Netflix wil volgend jaar 7 miljard dollar gaan spenderen aan eigen producties.