Neo Yokio S01: Fantastische stad, zielloze animatie • Netflix , Recensie • 24-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Neo Yokio is een passieproject dat zijn belofte niet waarmaakt.

Begin september werd haastig door Netflix de animatie Neo Yokio aangekondigd. De serie is het geesteskind van Vampire Weekend-frontzanger Ezra Koenig en bevat een topcast, met de stemmen van onder anderen Susan Sarandon, Steve Buscemi en Jude Law. Neo Yokio is een Japans-Amerikaanse coproductie en kwam tot stand met hulp van animatieveteranen Kazuhiro Furuhashi (Rurouni Kenshin) en Junji Nishimura (Urusei Yatsura).

De serie bevat een dun plot: de excentrieke Kaz Kaan (met de stem van Jaden Smith) woont in de bruisende stad Neo Yokio en worstelt met enkele problemen in zijn leven. Denk daarbij aan zijn gebroken hart, demonengevechten en de strijd tegen aartsvijand Arcangelio Corelli (Jason Schwartzmann) - wie is er nu echt de meest begeerde vrijgezel van Neo Yokio? Kaz is een directe afstammeling van een groep demonenjagers en zijn tante Agatha (Susan Sarandon) stuurt hem vaak op pad voor opdrachten. Hij brengt zijn tijd echter liever door met zijn vrienden Lexy (The Kid Mero) en Gottlieb (Desus Nice), terwijl hij begeleid wordt door zijn robot-butler Charles (Jude Law). Na een ontmoeting met de beroemde modeblogger Helena St. Tessero (Tavi Gevinson) begint Kaz te twijfelen aan alles wat hij dacht te weten over zijn stad.

Het geïsoleerde universum is verrijkt met talloze referenties naar de hedendaagse popcultuur. Op Neo Yokio’s middelbare school zijn elementen te herkennen van Gossip Girl en Kaan en zijn beste vrienden zijn soms een echo van The Boondocks. Kaan is in feite een animatieversie van Smith en sommige dialogen lijken rechtstreeks van Smiths Twitterpagina af te komen: ‘Mijn existentiële angst speelt vandaag op’. De vormgeving – onderwaterbuurt, bovennatuurlijke oorlogsvoering en een subtiele archaïsche sfeer – is een hommage aan klassieke Japanse animaties zoals Neon Genesis Evangelion.

Koenig en zijn team zijn meer dan twee jaar bezig geweest met de serie, maar de animatie mist context, plotpunten en karakterontwikkeling. Neo Yokio is doorspekt met sociaal commentaar en concentreert zich onder meer op de economische ongelijkheid van de stad. De reeks bekritiseert het hedendaagse New York, maar de basis ontbreekt: Wie zijn de demonen? En waarom vallen ze de stad aan? Wanneer ontdekte Kaan dat hij krachten had en wat zijn precies zijn mogelijkheden?

Neo Yokio worstelt met zijn eigen concept. Het is een mengelmoes tussen een serieuze animatie, tienerkomedie en Smiths avonturen. Het constante sociale commentaar voelt op den duur leeg aan en ontbeert zelfreflectie en bewustzijn. Qua stemprestaties is Jude Luw charmant, Desus en Mero zorgen af en toe voor een vrolijke noot, maar helaas overtuigt Smiths melodramatische spel en vlakke stem niet.

Neo Yokio is de meest fantastische stad ter wereld, maar blijkt uiteindelijk een zielloze animatie.

Neo Yokio, vanaf 22 september op Netflix