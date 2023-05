Neill Blomkamp maakt korte sciencefictionfilms

Neill Blomkamp kroop weer achter de camera voor een serie korte (en experimentele) films in het sciencefictiongenre.

De Zuid-Afrikaanse regisseur begon ooit met het maken van korte films, waarbij hij Alive in Joburg later transformeerde tot de volwaardige speelfilm District 9. Verder maakte hij ook de korte film Landfall voor de makers van de Halo-games en The Escape voor het automerk BMW. Inmiddels heeft hij zijn eigen productiebedrijf Oats Studios opgericht, waarmee hij zich opnieuw toelegt op de productie van korte films. In de teaser zien we alvast wat van zijn kenmerken, zoals realistisch ogende aliens en wat sociaalpolitiek commentaar op de menselijke natuur. De oplettende kijker zal ook een aantal acteurs herkennen, zoals onder anderen Sigourney Weaver ( The Defenders ) en Dakota Fanning ( The Alienist ).