Neil Patrick Harris is Olaf in Lemony Snicket-trailer • Nieuws • 07-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met een televisieadaptatie van Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events. Bekijk Neil Patrick Harris in de trailer.

De acteur uit Starship Troopers en How I Met Your Mother is in Lemony Snicket te zien als de doortrapte graaf Olaf, een rol die in de bioscoopadaptatie van de kinderboeken nog werd vertolkt door Jim Carrey. Olaf probeert met allerlei trucs en vermommingen een erfenis te ontfutselen uit handen van drie weeskinderen. De drie jongelingen pogen op hun beurt het mysterie rond de dood van hun ouders te ontrafelen. De eerste afleveringen van de serie werden geregisseerd door Barry Sonnenfeld, de maker van Men in Black en The Addams Family, die tevens ooit de pilot schoot voor de tv-serie Pushing Daisies. Sonnenfeld werkte voor het project nauw samen met Daniel Handler, die de kinderboeken destijds schreef onder het pseudoniem Lemony Snicket. Handler liet het op zijn schrijfwerk gebaseerde scenario over aan Mark Hudis, bekend van Nurse Jackie en True Blood.

De serie heeft bijrollen voor Patrick Warburton (Family Guy), Joan Cusack ( Shameless ), Don Johnson ( Miami Vice ) en Alfre Woodard ( Luke Cage ). Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen, die op 13 januari worden vrijgegeven.