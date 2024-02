NCIS: misdaadserie verschijnt in februari op Netflix

Het drama over de Naval Criminal Investigative Service kreeg ook verschillende spin-off's, waarbij de Australische aftakking momenteel te zien is op Net5.

Naast Law & Order: Special Victims Unit komt er komende donderdag (15 februari) met NCIS nog een andere langlopende Amerikaanse misdaadserie naar Netflix. Net als bij Law & Order: SVU gaat het om meerdere seizoenen, al is nog niet bekend hoeveel dat er precies zijn. In Amerika gaat vandaag het 21ste seizoen van NCIS van start op tv. NCIS staat voor Naval Criminal Investigative Service en volgt een speciale eenheid die misstanden binnen de Amerikaanse marine onderzoekt. Het team wordt geleid door de door Mark Harmon gespeelde rechercheur Leroy Jethro Gibbs, een personage dat ooit werd geïntroduceerd in een aflevering van het van dezelfde maker afkomstige JAG. NCIS kreeg ook verschillende spin-off's, zoals NCIS: Los Angeles en NCIS: New Orleans. De Australische spin-off NCIS: Sydney is nu op de Nederlandse televisie te zien bij Net5.