NCIS: LA-acteur Miguel Ferrer (61) overleden

Film- en televisieacteur Miguel Ferrer is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij is 61 jaar oud geworden.

Op televisie is Ferrer vooral bekend van zijn rol als Owen Granger in NCIS: Los Angeles – dat is de incarnatie met LL Cool J en Chris O’Donnell – en het in 2007 gestopte Crossing Jordan. Hij zal straks nog te zien zijn in verschillende nieuwe afleveringen van NCIS. Daarnaast maakt hij binnenkort ook weer zijn opwachting als agent Albert Rosenfield in de aankomende revival van Twin Peaks op Showtime. Hij speelde de rol al eerder in de voorgaande twee seizoenen van de serie op NBC. De acteur had door de jaren heen ook gastrollen in series als Will & Grace , Medium en Psych. Filmfans zullen hem ongetwijfeld nog herinneren als de ambitieuze yuppie Bob Morton (‘Bitches, leave!’) in het door Paul Verhoeven geregisseerde RoboCop. Ferrer was tevens te zien in films als Star Trek III: The Search for Spock , Hot Shots! Part Deux , het Oscarwinnende Traffic en de Stephen King-adaptaties The Night Flier en The Stand.