NBC ziet toch af van Cruel Intentions-serie • Nieuws • 02-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

NBC bestelt toch geen compleet seizoen van Cruel Intentions. Sony zal de pilot voor de serie met Sarah Michelle Gellar nu ergens anders proberen onder te brengen.

Een paar maanden geleden leek NBC nog volop vertrouwen te hebben in het tv-vervolg op de gelijknamige speelfilm uit 1999. Ze lieten toen weten sowieso verder te willen bouwen op de pilot. Er bestond enkel twijfel over het platform waarop dat zou gebeuren, want Cruel Intentions moest de toon van 16+ film behouden en leek daardoor eerder geschikt voor streaming. Toch kwamen NBC en Sony niet tot een deal, ook omdat NBC nog altijd geen eigen VOD-service heeft, waardoor Sony zich genoodzaakt ziet om de interesse van andere zenders te polsen. De film Cruel Intentions was een moderne adaptatie van Dangerous Liasons, waarin Sarah Michelle Gellar en Ryan Phillippe als (stief)broer- en zus een gevaarlijke psychologisch spelletje speelden met de maagdelijke Reese Witherspoon. De pilot pakt de draad 15 jaar na de gebeurtenissen in de film weer op.

Sarah Michelle Gellar was op televisie 7 seizoenen lang te zien in het door Joss Whedon bedachte Buffy The Vampire Slayer. Enkele jaren geleden had ze een vaste rol naast de inmiddels overleden Robin Williams in het komische The Crazy Ones.