Er komen tien nieuwe afleveringen van Will & Grace. Zender NBC heeft de terugkeer van de sitcom officieel aangekondigd.

De revival hing al een tijdje in de lucht. Nadat in oktober een nieuwe scène met de vier hoofdpersonages online opdook, staken de eerste geruchten de kop op. Daarna was er een bevestiging van gastrolspeler Leslie Jordan, die vervolgens door hoofdrolspeelster Debra Messing werd ontkracht . Nu komt NBC echter met een officiële aankondiging. ‘We verheugen ons enorm op de terugkeer van Will & Grace ,’ liet de zender weten in een verklaring. ‘Het is één van de slimste en grappigste komedies uit onze geschiedenis’. Naast Messing keren ook acteurs Eric McCormack, Sean Hayes en Megan Mullally straks terug voor de reünie. Alle vier wonnen ze ooit een Emmy voor hun werk in de voorgaande seizoenen. Achter de schermen zijn Max Mutchnick en David Kohan, de originele bedenkers van de serie, opnieuw aangesteld als showrunners en producenten. Daarnaast keert James Burrows terug als regisseur. Burrows regisseerde alle 194 afleveringen uit de voorgaande acht seizoenen.