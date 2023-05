NBC baseert nieuwe serie op pretparken van Disney • Nieuws • 07-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

NBC geeft groen licht aan een serie gebaseerd op de 'mythologie' rond de werelden in de pretparken van Disney. Het project is afkomstig van Michele Fazekas en Tara Butters.

Fazekas en Butters waren als showrunners eerder verantwoordelijk voor de twee seizoenen van Agent Carter op ABC. Hoe ze de themawerelden uit de pretparken precies in de show gaan verwerken, wordt nog geheim gehouden. Momenteel weten we alleen dat Fazekas en Butters het script voor de nog titelloze serie schrijven en dat de afleveringen ongeveer 60 minuten zullen duren. Disney maakte eerder al door hun pretparken geïnspireerde films. Zo speelde Eddie Murphy in The Haunted Mansion , gevolgd door de enorme box office hit Pirates of The Caribbean: The Curse of The Black Pearl , waarvan het vijfde deel in 2017 in de bioscoop verschijnt. Meer recentelijk was er nog het op Tomorrowland gebaseerde Project T van regisseur Brad Bird ( The Incredibles ).

Overigens werkt Jon Favreau – die binnenkort de pilot van een nieuwe scifi-serie van Seth MacFarlane regisseert – al jarenlang aan script voor Magic Kindgom , een film waarin alle Disney World-attracties na sluitingstijd tot leven komen. Door het succes van zijn film The Jungle Book is Favreau inmiddels echter door Disney op een andere project gezet, namelijk de live-action remake van de tekenfilm The Lion King.