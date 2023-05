Nazneen Contracter verruilt Chicago Justice voor Ransom • Nieuws • 12-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Chicago Justice neemt voor de eerste officiële aflevering alweer afscheid van één van de beoogde hoofdrolspelers. Nazneen Contractor (Heroes Reborn) stapt volgens The Hollywood Reporter over naar Ransom.

Chicago Justice is een nieuwe show in de reeks Chicago -series ( Chicago P.D. , Chicago Fire , Chicago Med ) van producent Dick Wolf ( Miami Vice , Law & Order ). De hoofdrollen waren bedoeld voor Philip Winchester en Nazneen Contracter, die beide al geïntroduceerd werden in een aflevering van Chicago P.D.. Contracter heeft nu echter gekozen voor een rol in Ransom. De opnamen voor het eerste seizoen van deze door Frank Spotnitz ( The X-Files ) bedachte dramaserie beginnen in de herfst.

De cast van Chicago Justice bestaat naast Winchester momenteel nog uit onder meer Joelle Carter ( Justified ) en Carl Weathers (Apollo Creed in Rocky ). Overigens gebeurt het wel vaker dat de Chicago -shows van Wolf op het laatste moment nog grote rollen hercasten. In de originele cast van Chicago P.D. ontbraken huidige steunpilaren als Sophia Bush en Elias Koteas, terwijl later Laurie Holden ( The Walking Dead ) noodgedwongen moest afzien van haar rol in Chicago Med.