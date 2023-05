Natascha McElhone gecast in The First • Nieuws • 28-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Natascha McElhone is gecast in The First en dat heeft mogelijk gevolgen voor Designated Survivor.

The First is het nieuwe project van House of Cards -bedenker Beau Willimon. De serie draait om de eerste bemande missie naar Mars, waarbij we zowel de astronauten als de mensen terug op aarde volgen. Onlangs werd Sean Penn gecast (mogelijk als een van de astronauten) en nu voegt ook McElhone zich bij de vaste cast van de serie. Volgens de geruchten speelt ze de eigenaar van een succesvol bedrijf dat de ruimtereis organiseert. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de casting betekent voor de toekomst van de serie Designated Survivor , waar ze te zien is als de vrouw van president Kiefer Sutherland. Zo schrijft Deadline dat ze Designated Survivor straks zal gaan verlaten, terwijl The Hollywood Reporter bericht dat het draaischema een rol in beide series mogelijk maakt.

The First debuteert in 2018 op streamingdienst Hulu. Het tweede seizoen van Designated Survivor, momenteel nog gewoon met McElhone, gaat vandaag bij ons van start op Netflix.