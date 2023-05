Natalie Dormer gecast in Picnic at Hanging Rock

Natalie Dormer krijgt een rol in Picnic at Hanging Rock. De serie is een nieuwe adaptatie van het boek van Joan Lindsay.

De in Australië gesitueerde roman speelt zich af in 1900 en draait om drie studenten en een lerares, die tijdens een door school georganiseerde picknick spoorloos verdwijnen. Dormer zal te zien zijn als schoolhoofd Hester Appleyard. De Britse actrice nam vorig jaar afscheid van haar rol als Margaery Tyrell in Game of Thrones . Daarnaast was ze op tv te zien in onder meer The Tudors en Elementary , terwijl verder ook een aantal films uit de Hunger Games -serie tot haar credits behoren. Het in 1967 uitgegeven boek van Lindsay riep destijds nogal wat vragen op, omdat het nooit duidelijk werd of alles nu op waarheid gebaseerd was of niet. Het verhaal had tevens een open einde, hoewel het ‘verdwenen laatste hoofdstuk’ na de dood van de schrijfster alsnog werd gepubliceerd. Picnic at Hanging Rock werd in de jaren 70 al eens verfilmd door Peter Weir ( The Truman Show ), toen met Rachel Roberts in de rol van Hester Appleyard.