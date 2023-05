Nashville S06 gaat in januari in première

De Amerikaanse zender CMT onthulde dat het zesde seizoen van Nashville in januari van start gaat.

De serie komt dus weer vrij snel terug op tv, want de finale van seizoen vijf werd afgelopen donderdag uitgezonden in Amerika. Nashville draait om verschillende countryartiesten in de hoofdstad van Tennessee. De ensemble cast wordt aangevoerd door Connie Britton (Friday Night Lights) en Hayden Panettiere (Heroes). Ook Charles Esten, Jonathan Jackson, Clare Bowen en Sam Palladio zijn te zien. Veel van de acteurs uit de serie hebben tevens een muzikale carrière. Nashville werd bedacht door Callie Khouri , de inmiddels ook werkt aan een muzikale serie die zich af gaat spelen in Miami. Bij ons in Nederland wordt Nashville uitgezonden op Fox. De serie is inmiddels helaas uit het aanbod van Netflix verwijderd.