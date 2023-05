Nashville S05E01: het muzikale drama vindt een nieuw geluid op CMT • Amazon , Recensie • 20-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na de stopzetting door ABC brengt zender CMT de muzikale dramaserie Nashville weer terug met een vijfde seizoen. Heeft de verhuizing de serie goed of slecht gedaan?

De aantrekkingskracht van Nashville was altijd de geslaagde combinatie van muziek en soap opera. Het bombardement aan non-stop drama werd zo nu en dan alleen onderbroken voor een tranentrekkend nummer. Tijd om na te denken kregen de personages amper; ze werden zonder pardon van het ene in het andere probleem gegooid. De nieuwe showrunners Edward Zwick en Marshall Herskovitz lijken toch voor een iets andere aanpak te kiezen. Personages krijgen nu zowaar de tijd om wat langer stil te staan, na te denken en te reflecteren. De emotionele rollercoaster schakelt een versnelling terug en dat zal mogelijk even wennen zijn voor de vaste kijkers, maar het lijkt de show absoluut ten goede te komen.

CMT heeft het grootste gedeelte van de cast kunnen behouden. De enige die dit seizoen niet terug lijkt te keren is Aubrey Peeples als Layla Grant. Toch ontbreken in de seizoensopener meer vaste personages. Luke Wheeler (Will Chase) en Will Lexington (Chris Carmack) zijn bijvoorbeeld nog nergens te bekennen, hoewel hun verhaallijn van vorig seizoen nog helemaal open ligt. Verder hebben Scarlett en Gunnar nog niet bijster veel te doen, maar is het goed om ze weer als koppel bij elkaar te zien. Terug in Nashville heeft Scarlett dan eindelijk weer wat interactie met haar familie. Zo kan ze hopelijk positieve invloed uitoefenen op Maddie, die haar lesje in nederigheid van vorig seizoen alweer vergeten lijkt te zijn.

De makers leggen echter weer vooral de nadruk op de twee zangeressen waar het in het eerste seizoen allemaal mee begon: oudgediende Rayna Jaymes (Connie Britton uit Friday Night Lights) en rijzende ster Juliette Barnes (Hayden Panettiere uit Heroes). De eerste aflevering schijnt al een beetje een licht op het pad dat Juliette na haar trauma zal gaan bewandelen. Hoe de existentiële crisis van Rayna zich – zeker met minder afleveringen - verder zal ontwikkelen is moeilijker te voorspellen. Toch lijkt CMT na het zien van de seizoensopener een prima plek om de Queen of Country en de innerlijke connectie die ze heeft met de muziek die haar groot maakte verder uit te diepen.