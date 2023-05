Nashville: eerste beelden van het zesde seizoen • Nieuws • 21-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender CMT onthulde een eerste blik op het zesde seizoen van de dramaserie Nashville.

Hoewel seizoen vijf in augustus van dit jaar ten einde kwam, komt de serie in Amerika in januari alweer terug met nieuwe afleveringen. Het is de tweede reeks op zender CMT, dat Nashville vorig jaar overnam van ABC. Het muzikale drama draait om de levens van een aantal countryartiesten in de stad Nashville in Tennessee. Hoewel het teasertje slechts een halve minuut duurt, wordt er toch al het een en ander onthuld. Zo heeft Gunnar (Sam Palladio) bijvoorbeeld een compleet nieuwe haardracht, maar nog opvallender is de actie van Juliette (Hayden Panettiere), die een flinke meltdown lijkt te hebben tijdens een van haar optredens. Het zesde seizoen van Nashville krijgt wel iets minder afleveringen dan voorheen, deze keer bestelde zender CMT er namelijk 16 in plaats van 22.

spoilers voor het vorige seizoen van de serie. Nashville werd bedacht door Callie Khouri , de Oscarwinnende scenarist van de film Thelma & Louise. De beelden bevatten overigens welvoor het vorige seizoen van de serie.

Bekijk ook nog een korte blik achter de schermen bij seizoen zes.