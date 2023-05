Narcos S2 trailer: Pablo Escobar op de vlucht • Nieuws • 22-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft de officiële trailer voor het tweede seizoen van Narcos vrijgegeven. De tien nieuwe afleveringen van het waargebeurde drama met de Braziliaanse Wagner Moura (bekend van de Tropa De Elite -films) als de Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar zijn vanaf 2 september te zien bij de streamingdienst.

In het tweede seizoen wordt Pablo Escobar door de Colombiaanse autoriteiten in het nauw gedreven. Hij ziet zich genoodzaakt om weer op de vlucht te slaan, terwijl de overheid vastbesloten is om voor eens en altijd een einde te maken aan zijn criminele activiteiten. Wat volgt is een keiharde klopjacht. Naast Moura zijn ook Boyd Holbrook (onlangs gecast als bad guy in de nieuwe Wolverine -film met Hugh Jackman) en Pedro Pascal (die een afgrijselijke dood stierf in het vierde seizoen van Game of Thrones ) dit seizoen weer van de partij. Zij geven opnieuw gestalte aan Steve Murphy en Javier Peña, de DEA-agenten die Escobar op de hielen zitten.