Narcos S2 trailer: wie doodt Pablo Escobar?

Op 2 september heropent Netflix de jacht op drugsbaron Pablo Escobar. Bekijk Wagner Moura ( Tropa De Elite ) als Escobar in een nieuwe trailer voor het tweede seizoen van Narcos.

De nieuwe reeks bestaat opnieuw uit tien afleveringen. We zien hoe Pablo Escobar inmiddels door de Colombiaanse autoriteiten in het nauw is gedreven. Boyd Holbrook (onlangs gecast als de bad guy in de nieuwe Wolverine -film met Hugh Jackman) en Pedro Pascal (die een indrukwekkende bijrol had in het vierde seizoen van Game of Thrones ) zijn daarbij opnieuw te zien als DEA-agenten Steve Murphy en Javier Peña. Maar niet alleen de overheid zit Escobar op de hielen; ook verschillende concurrerende drugskartels willen bloed zien.

Het tweede seizoen van Narcos is vanaf 2 september te streamen bij Netflix. Overigens is men niet van plan om na de dood van Escobar te stoppen met de serie. Netflix overweegt nog meer seizoenen, waarin het verdere verloop van de war on drugs onder de loep wordt genomen. Lees ook ons artikel over de Escobar-documentaire The rise and fall of El Chapo