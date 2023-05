Narcos S03E01-E03: genoeg te zien met een nieuwe drugsbaron • Netflix , Recensie • 01-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Ze leken zo sympathiek naast Escobars schrikbewind, maar nu het Cali kartel aan de macht is, heeft de DEA het zwaarder dan ooit.

De finale van seizoen twee van Narcos betekende niet alleen een afscheid van Pablo Escobar (Wagner Moura), maar ook van DEA-agent Steve Murphy (Boyd Holbrook). Nieuwe hoofdrolspeler is zijn partner Javier Peña (Pedro Pascal), die terugkeert naar Bogotá als gevierde overwinnaar. Veel tijd om op zijn lauweren te rusten krijgt hij echter niet.

Het zijn de vroege jaren negentig. Legende Escobar is dan misschien niet langer el fuego que arde tu piel, maar de drugsoorlog is bij lange na nog niet gewonnen. In seizoen twee diende het Cali kartel zich al aan als opvolger en omwille van hun gezamenlijke vijand ontstond er een schimmige verstandhouding tussen de politie en Escobars concurrenten. Na zijn dood namen ze het stokje naadloos van hem over, en wat Peña betreft komt daar nu een einde aan. Zo gemakkelijk blijkt dat echter nog niet, want Cali’s ambitieuze Rodriguez-broertjes Gilberto (Damián Alcázar) en Miguel (Francisco Denis) hebben een dubieuze deal staan met de overheid. Over zes maanden stappen ze uit de cocaïnehandel en geven ze zich over aan de politie, tegen zeer gereduceerde straffen uiteraard én met behoud van hun fortuin. Zowel bij de DEA als in Cali’s eigen organisatie heerst onvrede over dit plan, en wie er na zes maanden nog overeind staat, is nog maar de vraag.

Toegegeven, we missen Boyd Holbrooks lijzige vertelstem, maar een nog grotere hoofdrolspeler was de onnavolgbare Moura. Valt er nog wel wat te bekijken nu de plato o plomo- scanderende drugsbaron zijn einde heeft gevonden in Medellín? Kort gezegd: absoluut. Moura’s Escobar was zo’n boeiend figuur vanwege de vele gezichten die de man kon dragen. Het Cali kartel verdeelt deze gezichten over simpelweg over een groter gezelschap. Dat betekent veel nieuwe spelers op het bord en een hoop namen die om je oren vliegen, maar gelijktijdig doen ze ook vertrouwd aan. Zo is Tata Escobar (Paulina Gaitan) van het podium verdwenen, maar introduceert seizoen drie onmiddellijk hetzelfde type kindvrouwtje in de vorm van Maria Salazar (Andrea Londo). Verder maakten we eerder al kennis met Cali’s huispsychopaat Pacho Herrera (Alberto Ammann); nu krijgt de engelachtig ogende moordenaar alle ruimte om zijn gruwelijke stempel op de serie te drukken zoals Escobars handlangers dat voor hem deden. Echt nieuwe lijnen ontstaan met Jorge Salcedo (Matias Varela), een beveiligingsman met een geweten die tegen wil en dank aan het opklimmen is in Cali’s organisatie.

De heren Rodriguez pakken de zaken wat sluwer aan dan Pablo: ze opereren bij voorkeur in de schaduw en genieten geen publieke maar politieke bescherming. In daadkracht en striktheid als het op respect aankomt, doet Cali echter niet onder voor Escobar. De showrunners, op dit moment bestaande uit executive producer Eric Newman en regisseur en producer José Padilha, hebben een manier gevonden om Narcos voort te zetten in dezelfde lijn, maar dan nét even anders.

Narcos S03, vanaf 1 september op Netflix