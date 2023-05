Naked: Een gebed zonder einde • Film • 12-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Marlon Wayans paradeert in zijn blote kont in deze onverteerbare komedie.

Veertiger Rob Anderson (Marlon Wayans) is een invalkracht op een privéschool in New York. Hij is zeer populair bij zijn leerlingen, en krijgt enkele dagen voor zijn bruiloft zelfs een fulltimebaan aangeboden die hij subiet afwijst: eens een lapzwans, altijd een lapzwans. Vervolgens zien we hoe hij zijn vlucht mist naar de trouwlocatie in South Carolina, samen met zijn verloofde Megan (Regina Hall). Waarop de twee de eerstvolgende vlucht nemen en schromelijk laat arriveren bij de generale repetitie, de avond voor de grote dag. Dit tot grote ergernis van Megans rijke vader Reginald (Dennis Haysbert). Hij vindt het sowieso afgrijselijk dat zijn dochter in de echt wordt verbonden met een armoedige nietsnut, evenals de exen van het bruidspaar, die vanwege miraculeuze redenen aanwezig zijn – wie doet dat überhaupt?

De drie antagonisten ontpoppen zich later in het verhaal tot verdachten: Rob wordt enkele uren voor de bruiloft naakt wakker in de lift van het hotel. Dan blijkt dat hij nog een aantal dingen moet regelen, waaronder het vinden van zijn kostuum. Maar bovenal: wie is de boosdoener? Wie misgunt hem zijn toekomst met Megan? Naakt baant hij zich een weg door verbaasde hotelgasten, om bij de balie te constateren dat hij zich in een ander hotel, ver van de trouwlocatie begeeft. Totdat hij na een flits weer ontwaakt, op de vloer van de lift, met dezelfde hotelgasten die hem (keer op keer) aanstaren. Want Rob bevindt zich in een narratieve lus: als hij zijn zaakjes niet op orde krijgt, moet hij telkens overnieuw beginnen. Zo’n repetitieve verhaalstructuur leent zich natuurlijk uitstekend voor komedie, getuige de cultstatus van Groundhog Day (1993). Of toch niet?

Zo zien we Wayans aldoor voorbijkomen in zijn blote kont, in deze remake van het Zweedse Naken uit 2000. De komiek, die eveneens optreedt als scenarist en uitvoerend productent, bewerkt het bronmateriaal tot een argeloze, onverteerbare film. Zijn welhaast geestige slapstick verandert daar niets in. Maar ligt dat hoe dan ook niet in de lijn der verwachting? Marlon en zijn broer Shawn, bekend van de Scary Movie-franchise, staan bekend om hun fletse grappen. Ook Naked is voor fijnproevers: het scenario bevat naast de infantiele humor talloze plotgaten, waardoor de logica ver te zoeken is. Maar dit broddelwerk is boven alles een gebed zonder einde: het lijkt eeuwig te duren voordat Rob ontsnapt uit zijn nachtmerrie.

Naked, 11 augustus bij Netflix