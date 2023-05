Mythbusters-veteranen krijgen serie op Netflix • Nieuws • 06-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na bijna 300 afleveringen kwam Mythbusters dit jaar ten einde, maar voor de fans is er nu goed nieuws. Kari Byron, Tory Belleci en Grant Imahara zullen een gelijksoortige serie gaan maken voor Netflix.

Byron, Belleci en Imahara behoren tot de tweede generatie mythbusters en werden in het tweede seizoen geïntroduceerd door presentatoren Adam Savage en Jamie Hyneman. Hun nieuwe serie heet White Rabbit Project en volgt het drietal terwijl ze onwaarschijnlijke fenomenen uit de popcultuur, wetenschap en geschiedenis onderzoeken. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer gevangenisuitbraken, technologieën voor superkrachten, berovingen en rare wapens uit de Tweede Wereldoorlog. In elke afleveringen worden de thema’s onderworpen aan verschillende experimenten, waar de drie testers ook zelf deel van uitmaken.

White Rabbit Project is afkomstig van Beyond Productions, het productiehuis dat tevens verantwoordelijk was voor Mythbusters. Door de jaren heen ontwikkelde Mythbusters zich tot één van de meest populaire programma's uit de geschiedenis van Discovery Channel. De eerste vijf seizoenen zijn momenteel te bekijken op Netflix. White Rabbit Project is vanaf 9 december wereldwijd te streamen op Netflix.