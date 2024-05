Mystery Road: Australische misdaadserie gaat in juni van start bij Canvas

De Australische misdaadserie Mystery Road (2018) gaat binnenkort in première bij Canvas: vanaf zaterdag 15 juni zie je elke week een dubbele aflevering bij de zender. Het drama is een spin-off van de films Mystery Road (2013) en Gladstone (2016), waarin Aaron Pedersen weer gestalte geeft aan detective Jay Swan. In de eerste aflevering onderzoekt hij de verdwijning van twee tieners, waarbij hij hulp krijgt van inspecteur Emma James (Judy Davis). Een van de verdachten blijkt een broer van Emma te zijn. Vervolgens zorgen twee onverwachte bezoekers voor meer chaos in het onderzoek: een veroordeelde pedofiel en een meisje dat een van de vermisten herkent als haar verdwenen vriendje Simon. De reeks bestaat uit zes afleveringen. Pedersen keerde in 2020 tevens terug voor een zesdelig tweede seizoen, maar met ingang van het derde seizoen ging de serie onder de subtitel Origin verder als prequel, waarin Swan gespeeld wordt door Mark Coles Smith.