Mykelti Williamson in Designated Survivor

De nieuwe serie van Kiefer Sutherland wordt voorzien van een kleine 24 -reünie. Mykelti Williamson – ook ooit naast Sutherland in Touch te zien – krijgt een gastrol in het eerste seizoen van Designated Survivor.

In Designated Survivor is Sutherland te zien als Tom Kirkman; een niet al te hooggeplaatste overheidsmedewerker, die na een grote terroristische aanslag plots wordt ingezworen als president. Williamson zal in het eerste seizoen gestalte geven aan Kirkmans militaire adviseur en tevens één van zijn meest betrouwbare bondgenoten. De acteur was eerder met Sutherland te zien in het achtste seizoen van 24 en het tweede seizoen van Touch. De cast van Designated Survivor bestaat verder nog uit onder meer Natascha McElhone als Kirkmans vrouw en Virignia Madsen als een politieke rivale. Mark Gordon ( Criminal Minds , Grey’s Anatomy ) is één van de producenten van de serie.