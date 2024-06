My Life Is Murder S01E01: brood bakken én moorden oplossen

© BBC Studios

Lucy Lawless speelt de fijne hoofdrol in luchtig in het Australische Melbourne gesitueerd misdaaddrama.

De Nieuw-Zeelandse actrice Lucy Lawless doet in het luchtige Australisch-Nieuw-Zeelandse misdaaddrama My Life Is Murder in principe wat ze ook in haar grootste televisiehit Xena: Warrior Princess (1995-2001) altijd met verve deed: sarcastische opmerkingen maken en ondeugend lachen naar de camera. Dat werkt aanstekelijk; ze maakt met haar acteerwerk de kijker telkens deelgenoot van wat er zich in haar wereld afspeelt, en zegt eigenlijk: is dit niet belachelijk?

Lawless speelt in My Life Is Murder oud-rechercheur Alexa Crowe uit Melbourne. Na een lange carrière bij de politie heeft ze zich nu gestort op het bakken van brood voor een hip café. Zodoende begint de eerste aflevering met een telefoongesprek waarin ze met een vreemdeling op zwoele wijze praat over haar Duitse ambachtelijke broodmachine die niet naar behoren functioneert. Die vreemdeling blijkt Dylan Giroux (Lindsay Farris): een rijke escort bij wie onlangs een cliënt van het balkon is gesprongen.

© BBC Studios

Even later is te zien hoe dat gesprek uit het begin van de aflevering uiteindelijk tot stand komt. Dat begint met Crowe’s oud-collega Kieran Hussey (Bernard Curry), die Crowe bijna smeekt om hem bij deze zaak te helpen, omdat er geen bewijs is – de beveiligingscamera’s in het chique appartementencomplex van Giroux werkten niet ten tijde van de tragedie. Kan Crowe niet undercover gaan bij Giroux? Lawless glundert. Haar assistent Madison (Ebony Vagulans speelt een vrouw met ook een heel verleden) vraagt haar ondertussen: je gaat toch niet met hem aanpappen?

© BBC Studios

Grappig genoeg lijkt er wel even iets tussen de twee te ontstaan als Crowe zich voordoet als een cliënt. Maar My Life Is Murder oogt net als zoveel misdaaddrama’s als een schaakspel waarin de hoofdpersoon al zetten vooruit heeft gedacht. Dat kan Lawless uitstekend: tijdens het bakken van brood veinzen een hele moordzaak op te lossen.