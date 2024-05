My Life Is Murder: misdaadserie met Lucy Lawless komt naar BBC First

Het eerste seizoen van My Life is Murder is vanaf dinsdag 16 juni te zien op BBC First. De hoofdrol in de misdaadserie wordt gespeeld door de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Lucy Lawless, die vooral bekend is van Amerikaanse (cult)series als Xena: Warrior Princess, Battlestar Galactica, Spartacus en Ash vs. Evil Dead. My Life is Murder speelt zich af in het Australische Victoria en volgt weduwe Alexa Crowe (Lawless), die ooit werkte bij de politie maar inmiddels voor zichzelf is begonnen als privédetective. Haar ex-collega agent Kieran Hussey realiseert zich dat Alexa zich altijd met hun moordzaken zal blijven bemoeien en besluit haar daarom bij zijn meer lastige zaken te betrekken. Daarbij krijgt ze hulp van de jonge Madison, een data-analist bij de politie die ervan droomt om op een dag de afdeling moordzaken te leiden. Het eerste seizoen van My Life is Murder bestaat uit tien afleveringen. In Nieuw-Zeeland was onlangs het vierde seizoen te zien op televisie.