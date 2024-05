Murdoch Mysteries S06E01: koddig mysterie rondom vliegmachine

© BBC Studios

Rechercheur William Murdoch mag zich deze keer ontfermen over een vliegtuig met een varken aan boord, dat boven het Toronto van het eind van de negentiende eeuw neerstort.

‘Een of andere vliegmachine’ vliegt in het begin van het zesde seizoen van Murdoch Mysteries door het beeld. Het gevaarte stort neer boven Toronto en maakt op de grond een slachtoffer. Opvallend genoeg werd het vliegtuig bestuurd door een varken. Met deze opmerkelijke steampunk zetten de makers van Murdoch Mysteries direct de toon: hun geesteskind, dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw, draait nog altijd om de Nieuwe Tijd die aanstonds is. Waarin uitvindingen het leven zullen verbeteren. Maar in de Canadese misdaadreeks zijn deze nieuwe technologische vondsten vaak nog allesbehalve zaligmakend.

Niettemin kan rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) weer aan de slag. Op de plaats delict staat hij naar het vliegtuigwrak te kijken, terwijl agent George Crabtree (Jonny Harris) zich, met nog een nieuwe uitvinding in zijn hand (een hamburger), afvraagt of het varken geen buitenaards wezen is. Onzin, pareert Murdoch, die daarnaast concludeert dat het vliegtuig op afstand werd bestuurd. Uiteindelijk stuit de speurder op een complot dat iets te maken heeft met een technologische strijd tussen Canada en de Verenigde Staten.

Op zich niet zo vreemd: iedereen wilde in die tijd in het bezit komen van blauwdrukken van belangwekkende technologische innovaties.

Tegen het einde van de aflevering belandt Murdoch ook in zo'n nieuwe uitvinding, een professioneel ogend vliegtuig. De scène in de lucht ziet er nogal koddig uit, maar die koddigheid kan Murdoch Mysteries wel hebben. Soms lijkt het bijna alsof de makers geen moeite doen om de sets écht historisch in te richten. Dat zal hoogstwaarschijnlijk ook iets met het beperkte budget te maken hebben. Maar met een beetje fantasie kom je er als kijker alsnog wel.