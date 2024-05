Murdoch Mysteries: achtste seizoen aangekondigd door BBC First

Murdoch Mysteries gaat nog langer door op BBC First: het achtste seizoen vanaf maandag 17 juni te zien, waarbij er elke werkdag rond 20.00 uur een aflevering wordt uitgezonden. De serie volgt de innovatieve detective William Murdoch (Yannick Bisson), die aan het einde van de 19e eeuw werkzaam is in Toronto. Aan de start van het achtste seizoen krijgen Murdoch en zijn collega's te maken met de nasleep van de mishandeling van inspecteur Brackenreid door de gewelddadige O'Shea-broers. Murdoch doet ondertussen onderzoek naar misdrijven in de haven, terwijl Julia (Hélène Joy) en Emily (Georgina Reilly) na een protestactie in de gevangenis belanden. In het achtste seizoen duiken ook weer historische figuren op: zo gaat Murdoch in de derde aflevering met Bat Masterson op zoek naar Butch Cassidy en de Sundance Kid. De serie bestaat uit zeventien seizoenen (287 afleveringen), met een achttiende seizoen nu in de maak.