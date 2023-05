Mulder en Scully komen terug voor Cold Cases • Nieuws • 11-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Audible Studios wekt The X-Files weer tot leven als luisterboek. Gillian Anderson en David Duchovny verlenen hun stemmen.

Het project heet The X-Files: Cold Cases en speelt zich af tussen de laatste speelfilm I Want to Believe uit 2008 en het laatste seizoen van de serie uit 2016. Het verhaal draait om een lek bij de FBI, waardoor verschillende nooit opgeloste X-Files op straat komen te liggen en Mulder en Scully weer in actie moeten komen. Audible Studios belooft dat de geluiden van smeltende aliens, sissende monsters en zoemende ruimteschepen de luisteraar volledig onder zullen dompelen. Voor de opnamen werden ook andere bekenden teruggehaald, zoals Mitch Pileggi als Walter Skinner en William B. Davis als The Cigarette Smoking Man. Zelfs The Lone Gunmen, die in 2001 nog heel even een eigen spin-off kregen, zullen weer hun opwachting maken. Het boek wordt gebaseerd op de graphic novels van Joe Harris, waar destijds ook X-Files-bedenker Chris Carter bij betrokken was.

The X-Files: Cold Cases wordt uitgebracht op 18 juli. Een nieuw televisieseizoen van de serie hangt al een behoorlijke tijd in de lucht , maar is nog niet officieel aangekondigd.