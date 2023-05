Mudbound: Sundance-hit komt naar Netflix

Netflix gaf een eerste teaser trailer voor het historische drama Mudbound vrij.

De film is een epische saga over de clash tussen twee families, met de naschokken van de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond. Aan de ene kant probeert Henry McAllan (Jason Clarke uit Zero Dark Thirty) zijn boerderij in Mississippi draaiende te houden, terwijl zijn vrouw ( Carey Mulligan uit Shame) zich steeds ongelukkiger voelt. Aan de andere kant probeert ook het echtpaar Jackson (Rob Morgan uit Stranger Things en zangeres Mary J. Blige) op het platte land hun eigen American dream te verwezenlijken. De clash tussen de twee families wordt extra gecompliceerd, wanneer broer Jamie McAllan (Garrett Hedlund uit Unbroken) en zoon Ronsel Jackson (Jason Mitchell uit Straight Outta Compton) na de oorlog weer thuis aankomen en hun vriendschap de spanning nog verder doet oplopen.