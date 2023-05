Mr. Robot S2: de revolutie heeft een leider nodig • Recensie • 15-07-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Mr. Robot's tweede seizoen begint krachtig maar boordevol.

Drie dagen voor de officiële première vond de (onder andere via Facebook) live vraag- en antwoordsessie plaats met de cast van show. De kijkers die daar inschakelden zagen, na ongeveer twintig minuten, hun beeld zwart worden. Een lid van fsociety, met het kenmerkende monopoly/anonymous masker, nam de live uitzending over. ‘Genoeg geleuter, het is tijd voor iets echts,’ zei de vervormde stem. Part I van de eerste aflevering van dit tweede seizoen werd live gestreamd voor iedereen die toen aan het kijken was. Daarna verdween de aflevering weer. De distributie sluit goed aan op het tegenculturele gevoel van de serie. En daar zit ook een van de pijnpunten. De tegendraadsheid van het eerste seizoen wordt ingezet als een stuk marketinggereedschap. Waar Elliots digitale revolutie even veel waarde lijkt te behouden als een Che Guevera-shirt.

Zo’n eerste aflevering heeft natuurlijk als doel kijkers weer te activeren. De laatste aflevering van het vorige seizoen liet ons met een heleboel vragen achter. Wat is er met Tyrell gebeurd? Is Angela echt bij E-corp gaan werken? Wat gebeurt er na de financiële revolutie ( lees hierover ook dit bericht )? De dubbele openingsaflevering probeert alles in een keer op te pakken. Dit maakt het een erg druk anderhalf uur.

Elliot gaat in Part I vooral op in zijn eigen crisis. Net als in seizoen een kent elke aflevering in meer of mindere mate een thema – doorgaans aansluitend op de al gevestigde kritiek op de kapitalistische maatschappij. Deze aflevering draait om de eentonigheid van het werkende bestaan en hoe het burgers vormt tot gewillige onderdanen. De ‘loop’ noemt Elliot het. ‘Elke dag dezelfde taken uitvoeren, alles een herhaling van iets anders, is dat niet wat iedereen doet? Daar is toch waar we ons op ons gemak voelen?’ Zelf heeft Elliot zich overgeleverd aan de ‘loop’, om zijn demonen (lees: Mr. Robot) te verdrijven. Dat lukt niet altijd even goed. Het feit dat Elliot nu zijn denkbeeldige schotwonden verbindt maakt zijn aangezicht erg fragiel.

Comedian Craig Robinson (Hot Tub Time Machine, Zach & Miri Make a Porno) heeft de verrassende rol als degene die Elliot uit zijn monotone bestaan moet redden. Wat dat betreft lijkt Elliot zelf zijn revolutie te hebben opgegeven. Gelukkig is zijn zus Darlene er om hun werk voort te zetten.

Part II is het meer tumultueuze onderdeel van deze seizoenspremière. De verschillende losse plotpunten volgen elkaar in een rap tempo op. Elliots jeugdvriend Angela lijkt volledig te zijn opgelost in haar baan als PR-manager. Gideon wordt ondervraagd door de FBI en de agent die de ‘five/nine hack’-zaak leidt krijgt ongetwijfeld een belangrijke rol in het nieuwe seizoen. Er is hier te weinig ruimte om op alles wat in deze aflevering gebeurde in te gaan, de show wil te veel verhaallijnen in een keer opgooien. Zo eindigt Part II dus ook gerust met twee cliffhangers.

De uitstekende beeldende en verhalende kwaliteiten maken Mr. Robot altijd waardevol. Het ‘lower quadrant framing’ waar Esmail gretig gebruik van maakt bij het opzetten van scènes is ook dit seizoen weer wonderschoon. De brandende bult miljoenen aan het begin van Part II laat zien dat de symboliek weer de boventoon mag voeren. Als het eenmaal op dreef is zal Mr. Robot vast weer schitteren. Dat kan zelfs met het geluid uit.