Mr. Robot S03: Het einde van het kapitalisme blijkt moeilijk voorstelbaar

Het lijkt of in het derde seizoen van Mr. Robot de verantwoordelijkheid om iedereen te redden op de schouders ligt van Angela. En dat is een prima plek.

Mr. Robots tweede seizoen eindigde ongeveer op dezelfde manier als het eerste: met een plan van de anarchistische hackersgroep fsociety om de schuldenlast van de wereld te laten verdwijnen. De analoge data-resten van de machtige firma E Corp moesten vernietigd worden – fase 2 van het plan – om ook daar een einde te maken aan een van de steunberen van het moderne kapitalisme. Maar wanneer komt het kapitalisme nou echt ten val? De marxistische filosoof Slavoj Zizek zei ooit: 'Het einde van de wereld is nog makkelijker voor te stellen dan het einde van het kapitalisme.' Seizoen drie van Mr. Robot zal toch echt met een antwoord moeten komen. Of duidelijk maken dat het verfoeide kapitalisme onuitroeibaar is en dat fsociety dus een hopeloze strijd levert.

Het seizoen start met een opvallende botsing tussen een caissière van fastfoodketen Red Wheel Barrow en een klant. De klant heeft na zijn aankoop een gratis milkshake bij elkaar gespaard. Echter, die mag hij pas bij een volgende aankoop ophalen. Wat volgt is een discussie over regels, wie ze maakt en waarom we ons eraan zouden moeten houden. In feite is de klant in rebellie tegen het aanvaarden van zulke regels. In zijn eigen woorden: 'Het gaat niet om het geld, het gaat om het principe.' De caissière kan slechts tegenwerpen dat zij, als werkneemster, niks kan doen om de regels te veranderen.

Seizoen drie gaat over aansprakelijkheidsstelling en je wél verzetten tegen de regels. We leerden in seizoen twee dat Mr. Robot en Tyrell de datasystemen van E Corp willen opblazen. Daarmee zouden ze zich schuldig maken aan de moord op mensen die in het firmagebouw werken. Elliot wil dit tegengaan en maakt een identiteitscrisis door. Dat levert weer een meesterlijk geschreven monoloog op, waarin hij zichzelf aansprakelijk stelt voor het leed in de wereld. 'Wat als ik het gewoon makkelijker heb gemaakt voor hen om ons te onderdrukken?' vraagt hij zich af. 'Ik kan hier wel staan en de machthebbers de schuld geven, maar ik ben degene die dit heeft veroorzaakt. Fuck me.' De monoloog eindigt met een knik naar de eerste van soortgelijke speeches in seizoen 1, maar daar zei Elliot nog 'Fuck society'. Als Elliot het bijltje erbij neergooit, wie gaat dan E Corp aansprakelijk stellen? Angela, samen met Elliotts alter ego: Mr. Robot.

Interessant genoeg is Angela in staat Elliot van Mr. Robot te onderscheiden. Ook begrijpt ze dat ze Elliot tegen moet houden om ervoor te zorgen dat fase 2 kan worden uitgevoerd. Ze gelooft wél in de mogelijkheid de regels te veranderen, in het aansprakelijk stellen van E Corp. Het lijkt alsof de verantwoordelijkheid iedereen te moeten redden van de onzichtbare hand nu op haar schouders ligt, en daar ligt ze goed. De serie kent een minder heldere start dan in de vorige seizoenen – wellicht omdat het moeilijk is om je het einde van het kapitalisme echt voor te stellen.

Mr. Robot S03, vanaf 11 oktober bij USA