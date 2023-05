Mr. Robot S03 gaat op 11 oktober in première

Zender USA heeft aangekondigd dat het derde seizoen van Mr. Robot op 11 oktober van start gaat.

De bekendmaking werd vooraf gegaan door wat cryptische boodschappen op Twitter, die na de ontcijfering door een fan op Reddit leidden tot de eerste trailer voor seizoen drie. De beelden onthullen onder meer een besnorde en bebrilde Bobby Cannavale (Boardwalk Empire, Vinyl), die dit seizoen een gastrol speelt. Daarnaast werd voormalig gastrolspeler B.D. Wong (hacker Whiterose in de serie) voor de nieuwe reeks gepromoveerd tot vast castlid. Mr. Robot is een hackerdrama dat draait om Elliot Alderson (Rami Malek), een wonderkind op het gebied van elektronische beveiliging, die wordt gerekruteerd door een ondergrondse groep hackers genaamd fsociety. Bedenker en schrijver Sam Esmail heeft wederom alle afleveringen van het derde seizoen zelf geschreven en geregisseerd.

De vorige seizoenen van Mr. Robot gingen telkens in juni of juli in première, maar de derde reeks liep vertraging op. Lees meer over het tweede seizoen en beluister de soundtrack