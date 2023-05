Mr. Robot komt terug voor derde seizoen • Nieuws • 17-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het tweede seizoen is pas halverwege, maar Mr. Robot is nu al zeker van een terugkeer in 2017. Zender USA heeft het hackerdrama met Rami Malek en Christian Slater inmiddels verlengd met ook een derde seizoen.

Als het gaat om de kijkcijfers van de uitzendingen, doet de serie het momenteel niet zo goed als vorig jaar. Toch worden de afleveringen vervolgens wel weer prima bekeken via DVR en On Demand. Bovendien maakt Mr. Robot binnenkort bij de Emmy’s kans op zes gouden beeldjes, waaronder voor beste dramaserie en voor beste acteur in een hoofdrol voor Rami Malek. ‘We kunnen niet trotser zijn op Mr. Robot , een serie die grenzen verlegt, de tijdsgeest perfect weergeeft en geprezen wordt als één van de beste drama’s op televisie,’ liet NBCUniversal Cable Entertainment weten in een verklaring. ‘Halverwege het tweede seizoen is de serie innovatiever dan ooit en dat biedt USA een heleboel nieuwe mogelijkheden.’

Mr. Robot draait om Elliot Alderson (Rami Malek), een wonderkind op het gebied van elektronische beveiliging, die gerekruteerd wordt door de leider (Christian Slater) van een ondergrondse groep hackers, genaamd fsociety. Het huidige seizoen van de serie laat de gevolgen zien van een gigantische hack waar Elliot en fsociety bij betrokken waren. Onze recensie van de eerste aflevering van het huidige seizoen kun je hier teruglezen