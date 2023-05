Mr. Robot komt pas in de herfst terug • Nieuws • 13-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Slecht nieuws voor de mensen die hoopten nog deze zomer te kunnen kijken naar nieuwe afleveringen van Mr. Robot. Het derde seizoen van de serie gaat pas in de herfst van start.

Zender USA maakte bekend dat de opnamen van de derde reeks in april beginnen. De eerste aflevering zal vervolgens in oktober op tv debuteren. De vorige twee seizoenen van Mr. Robot werden telkens in juli gelanceerd. Voor seizoen 3 zal bedenker en schrijver Sam Esmail wederom alle 10 de afleveringen zelf regisseren. Verder wordt acteur Bobby Cannavale toegevoegd als een vast castlid. Hij geeft gestalte aan Irving, een verkoper van tweedehands auto’s. Cannavale werkte eerder aan twee HBO-series van producent Martin Scorsese; hij was te zien als de psychopathische Gyp Rosetti in het derde seizoen van Boardwalk Empire en speelde de hoofdrol als de ontspoorde platenbaas Richie Finestra in het geflopte Vinyl. Daarnaast wordt ook gastrolspeler B.D. Wong (hacker Whiterose in de serie) voor de nieuwe reeks gepromoveerd tot vast castlid.

Mr. Robot is een hackerdrama dat draait om Elliot Alderson (Rami Malek), een wonderkind op het gebied van elektronische beveiliging. Hij wordt gerekruteerd door de mysterieuze leider (Christian Slater) van een ondergrondse groep hackers, genaamd fsociety. Beide acteurs wonnen in het verleden een award voor hun acteerwerk; Malek kreeg in 2016 een Emmy en Slater nam toen een Golden Globe in ontvangst.