Mr Bates Vs The Post Office S01: trefzeker en pijnlijk vierluik over Brits postkantoorschandaal NPO , Serie , Recensie • 25-01-2024

© ITV / Little Gem

Een moedige postkantoorhouder (Toby Jones in een mooie rol) neemt het op tegen de Britse postdienst in serie die zich laat omschrijven als een toonbeeld van menselijke veerkracht.

November 2003. In een klein dorpje in Wales zwaait Alan Bates (Toby Jones) de scepter over het postkantoor. Hij krijgt al enige tijd berichten van het hoofdkantoor dat ‘er geld verloren is gegaan’. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. De postdienst, die in het Verenigd Koninkrijk de macht heeft om zelf gerechtelijke procedures te starten, staat op een gegeven moment bij subpostmaster (postkantoorhouder) Bates op de stoep. Ze willen zijn administratie onderzoeken en zullen in de tussentijd het kantoor sluiten. De winkelier, die het etablissement runt vanaf 1998, kiest samen met zijn vrouw eieren voor zijn geld - hij stopt ermee.

Maar toch klopt er iets niet, vermoedt Bates. Want waar is dat geld gebleven? Is het überhaupt verdwenen? In het scenario van Gwyneth Hughes, dat is gebaseerd op een waargebeurde aaneenschakeling van gebeurtenissen, wordt al snel de focus verlegd naar andere postkantoorhouders met vergelijkbare problemen. Bates’ zaak blijkt het startschot van een nationaal schandaal. Het computersysteem waarmee de postkantoorhouders werken blijkt namelijk allesbehalve onberispelijk. Tegen de tijd dat die informatie wereldkundig wordt zijn al talloze kantoren gesloten, en tegen de tijd dat Bates en de zijnen worden getrakteerd op iets van gerechtigheid, hebben vier postkantoorhouders zelfmoord gepleegd.

© ITV / Little Gem

Mr Bates vs The Post Office is dan ook een frustrerende kijkexercitie. Een drama over een groep die als David tegen Goliath strijdt. Een trefzeker maar pijnlijk vierluik over de ongenade van de bureaucreatie. Een zaak die voor de Nederlandse kijker vast zal doen denken aan onder meer de Toeslagenaffaire. Gelukkig zorgt Jones met zijn kwieke oneliners en levensvreugdige blik telkens voor ademruimte. Jones’ personage staat voor menselijke veerkracht. In Mr Bates vs The Post Office is te zien van hoever hij moest komen.