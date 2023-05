Morena Baccarin krijgt advocatenserie op NBC

NBC werkt aan een nieuwe advocatenserie met Morena Baccarin. De actrice zal eveneens aantreden als producent.

Baccarin geeft in het nog titelloze project gestalte aan een voormalige agente, die na een carrière bij de politie inmiddels de kost verdient als een invloedrijke advocate. Ze werkt voor een kantoor New York, dat zich voornamelijk richt op het verdedigen van agenten. De serie werd bij NBC gepitched als ‘ The Good Wife meets The Wire’ en Ken Sanzel (Blue Bloods, Numb3rs) zal het scenario op papier zetten. Sanzel was zelf jarenlang werkzaam voor de NYPD, voordat hij aan de slag ging als televisieschrijver. Baccarin is vooral bekend van haar rol in de cultserie Firefly van Joss Whedon. Daarnaast speelde ze twee jaar lang een hoofdrol in het scifi-drama V en kreeg ze een Emmy-nominatie voor haar rol als de vrouw van Brody (Damian Lewis) in Homeland. Begin dit jaar was ze te zien naast Ryan Reynolds in de succesvolle stripverfilming Deadpool.