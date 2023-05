Moord op schoonheidskoninginnetje: Netflix onthult trailer • Nieuws • 25-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met een documentaire over de moord op een zesjarig schoonheidskoninginnetje uit de VS in de jaren negentig. Bekijk de eerste beelden van Casting JonBenet.

De stad Boulder in de Amerikaanse staat Colorado werd in 1996 opgeschrikt door de mysterieuze dood van het zesjarige meisje JonBenét Ramsey. Twintig jaar na dato keert regisseur Kitty Green terug naar de plek des onheils om lokale betrokkenen te interviewen. De moord op het kind, dat regelmatig deelnam aan schoonheidswedstrijden, is na al die tijd nog steeds onopgelost. Gedurende vijftien maanden trokken de makers van de documentaire door Boulder om met mensen te praten over hun herinneringen aan het voorval en over hun relatie met de familie Ramsey. Tijdens het aangrijpende onderzoek vervaagde langzaamaan de scheidslijn tussen documentaire en drama.

Regisseur Green was eerder verantwoordelijk voor Ukraine is Not a Brothel en The Face of Ukraine: Casting Oksana Baiul. Die laatste titel viel in 2015 in de prijzen op het Sundance Film Festival. De documentaire Casting JonBenet is vanaf 28 april te zien op Netflix.