Moord en manicures in trailer voor Claws • Nieuws • 06-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Rashida Jones produceert een dramady over het wel en wee van een nagelsalon. Zender TNT debuteerde de trailer voor Claws.

De eigenaar van de nagelstudio in kwestie is Desna, gespeeld door comédienne Niecy Nash (Reno 911!, Getting On). Thuis zorgt ze voor haar zwakzinnige broer (Harold Perrineau uit Lost) en op het werk geeft ze leiding aan een aantal collega's / vriendinnen, met allemaal zo hun eigen problemen. Zo speelt Jenn Lyon (Justified) haar beste vriendin Jennifer, die na een leven als feestbeest in haar eentje 2 kinderen op moet voeden, en geeft Carrie Preston (The Good Fight) gestalte aan een collega die ooit veroordeeld werd voor identiteitsfraude. De vrouwen laten een lokale crimineel hun onderneming gebruiken om geld wit te wassen, maar bedenken dan een ander plan om rijk te worden. Daarbij komen ze wel in aanraking met een gangster genaamd Uncle Daddy, gespeeld door Breaking Bad-acteur Dean Norris.

De serie werd bedacht als een half uur durende sitcom voor HBO, totdat TNT het project overnam en er een komische dramaserie van maakte. Claws gaat 11 juni in première.