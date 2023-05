Wat moet Criminal Minds zonder Thomas Gibson? • 27-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Hit Criminal Minds moet het sinds twee weken doen zonder acteur Thomas Gibson, die na een reeks incidenten op de set werd ontslagen. Overleeft de serie zijn vertrek?

Teamleider Aaron Hotchner is niet het enige vaste lid van de Behavorial Analyses Unit van de FBI die in de twaalf jaar dat de reeks nu loopt plotseling is verdwenen. Mandy Patinkin (Jason Gideon) hield het na twee jaar voor gezien en zes maanden geleden nam ook acteur Shemar Moore na ruim een decennium (uit vrije wil) afscheid van de serie. Zijn personage Derek Morgan koos na een gruwelijke ontvoering en bijbehorende martelingen voor een veiliger gezinsleven. In het vrouwelijke deel van het team vonden inmiddels zoveel mutaties plaats dat opsommen onbegonnen werk is.

Het heeft de populariteit van de thrillerreeks niet aangetast. Integendeel, Criminal Minds behoort met gemiddeld rond de 9 miljoen trouwe kijkers tot één van de constante factoren in het Amerikaanse tv-aanbod. Waar het trucje met de hippe proefjes bij CSI na pakweg tien jaar echt op was, blijven de vaak huiveringwekkende zaken waar de BAU mee te maken krijgt vrijwel onophoudelijk boeien. De Heer heeft in het land van onbegrensde mogelijkheden veel vreemde kostgangers, en mede dankzij wat verse schrijvers op z’n tijd weten de makers het vaste stramien al twaalf jaar lang fris en boeiend te houden.

Bovendien was Hotchner al een paar seizoenen de meest kleurloze van het team. Na het gezinsdrama dat in seizoen 5 ten deel viel, kreeg zijn liefdesleven nog een kleine impuls met renbuddy Beth. Maar toen actrice Bellamy Young de voorkeur gaf aan een vaste rol in Scandal (waarin ze de show steelt als getergde presidentsvrouw Mellie Grant) werd Hotch ook dit nieuwe geluk snel weer afhandig gemaakt.

Een plotseling vertrek van de geniale Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) of de tech-analist annex comic relief Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) zouden de knappe wekelijkse balans tussen horror, spanning en ontladende lach vermoedelijk wél aantasten. Maar Hotch – is er iemand die hem de afgelopen twee weken daadwerkelijk heeft gemist? De tag #NoHotchNoWatch van een kleine groep Gibson-addicts op Twitter verstomde al snel.

Zijn personage kán overigens nog wel terugkeren. In afwachting van de uitkomst van de rechtszaak die acteur Thomas Gibson tegen de makers aanspande is Hotch in de serie vooralsnog op een externe klus gezet. De verwachting van veel fans is echter dat zijn personage in de loop van het seizoen een gruwelijke dood zal sterven, een logisch gevolg van de intrigerende verhaallijn rond manipulatieve maniak Antonia Slade (Frances Fisher) die vorige seizoen werd uitgezet.

Criminal Minds S12, vanaf 28 september op CBS