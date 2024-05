Moedermaffia: tweede seizoen verschijnt in juni bij Videoland

Het tweede seizoen van Moedermaffia is vanaf vrijdag 7 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland. Het komische drama volgt Daan (Loes Haverkort) in haar queeste om de perfecte moeder te zijn. Aan de start van het tweede seizoen is Daan is onbedoeld zwanger van haar ex Jorrit (Benja Bruijning), terwijl Monique (Eva Laurensen) tot haar irritatie nog steeds de perfecte stiefmoeder lijkt te zijn. Maar als ‘perfect mom Momo' na jaren zonder contact bezoek krijgt van haar eigen moeder Marja (Raymonde de Kuyper), wordt ook zij gedwongen om een betere versie van zichzelf te worden. In het tweede seizoen keren naast Haverkort, Bruijning en Laurensen ook Nola Frensdorf (Pip), Beppie Melissen (Cecilia) en Tina de Bruin (Patty) weer terug. Verder voegt Poal Cairo zich bij de cast als Miguel, de ex van Daan en vader van Boris. De serie is afkomstig van scenaristen Anjali Taneja (Het Geheim van Eyck) en Zoeteke Lughthart (De Pudding Club).