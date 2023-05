Modern Family S8E1: een sterk en hoopvol begin • Recensie • 27-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het lukt Modern Family in het achtste seizoen – toch wel verrassend - het oude niveau te herpakken.

Het lijkt nog zo kort geleden dat Modern Family debuteerde, maar nu is seizoen acht van start gegaan. Een serie met een ongebruikelijke gezinssamenstelling (het zijn in feite drie gezinnen); een frisse sitcom zonder lachband. Eentje die vooral ook goed heeft gekeken naar mockumentaries als The Office. En vooral ongelofelijk humoristisch met aanstekelijke personages en grappige situaties. Maar de serie werd er de laatste seizoenen helaas niet sterker op.

Aan de volwassen acteurs ligt het niet. Maar we zijn inmiddels zeven jaar verder en kindacteurs groeien op, met wisselend resultaat. Sarah Hyland als bakvis Haley is een verrassing en heeft zich ontpopt tot een van de grote komische talenten van de serie. Haar tv-zus Alex (Ariel Winter) kan acteren, maar haar eendimensionale, nerderige karakter krijgt van de schrijvers weinig kans echt grappig te zijn. Bij tv-broer Luke (Nolan Gould) zijn de acteerbeperkingen echter wel héél duidelijk geworden. De recentste familietoevoeging Joe (zoontje van Jay en Gloria) is eigenlijk nog te klein, maar krijgt – net als Lilly in de eerste seizoenen – ongeloofwaardige teksten door de schrijvers in de mond gelegd. Dat het jochie nauwelijks verstaanbaar is maakt die keuze helemaal onbegrijpelijk.

Het grootste euvel de laatste seizoenen lijkt vooral aan schrijverskant te liggen: te vaak waren afleveringen niet scherp, te weinig verrassend. De neiging bestaat om iedereen in elke aflevering aan bod te laten komen, en die dan ook nog eens meerdere verhaallijntjes te geven. De plots voelen gehaast en krijgen nauwelijks de kans op emotioneel vlak enige impact te bewerkstelligen. Misschien heeft het ook iets te maken met de kwantiteit: zo’n 24 afleveringen per seizoen.

De eerste aflevering van het achtste seizoen stemt echter hoopvol. A Tale of Three Cities gaat naadloos verder waar het vorige seizoen was gebleven. De Dunphys zitten in New York, Cam en Mitch in Missouri, terwijl Jay zich thuis klaarmaakt voor vaderdag. En hoewel ook deze aflevering poogt iedereen weer een even grote rol te laten spelen, lukt dit – in tegenstelling tot in veel voorgaande afleveringen – uitstekend. Het meest hoopvol stemmend zijn een aantal erg grappige scènes, met als hoogtepunten Mitch met Cams comateuze oma, de ontvoering van Manny en de daddy issues van Gloria.

Modern Family S8, vanaf 21 september op ABC