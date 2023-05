Modern Family S8: Sarah Hyland (Haley) is de grootste ster • 28-11-2016 • leestijd 4 minuten • bewaren

Zelfs na zeven seizoenen is Modern Family amusant. Met dank aan komisch talent Sarah Hyland, die oudste kleindochter Haley speelt.

Het is het onverwoestbare bastion van de sitcom, het gezin. Door de jaren heen beleefden al vele verschillende families hun grappige avonturen in hapklare, wekelijkse porties. Dat leverde klassiekers op als All in the Family, The Brady Bunch en The Wonder Years. Er waren warme nesten en geluk bij The Cosby Show en Family Ties, en juist de tegengeluiden van Married With Children en Roseanne. Toen in 2009 Modern Family van start ging, werd het al snel luid bejubeld als een frisse impuls voor het genre. Er werd door de schrijvers niet alleen maar teruggevallen op vertrouwde sitcom-conventies, en met een multicultureel, een klassiek en een homoseksueel koppel aan de basis, was de show een prettige afwisseling van wat de kijker gewend was. Miljoenen mensen stemmen nog steeds iedere week af op de perikelen van Jay Pritchett (Ed O’Neill) die getrouwd is met de Colombiaanse Gloria (Sofía Vergara), zijn dochter Claire (Julie Bowen) en echtgenoot Phil Dunphy (Ty Burrell), zijn zoon Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) en echtgenoot Cameron (Eric Stonestreet) en alle (klein)kinderen. Het succes hielp mee om de weg vrij te maken voor series als Black-ish, Fresh of the Boat en Transparent, waarin diversiteit een nog grotere rol speelt. Na vijf Emmy Awards voor Beste Komedie en een lading andere prijzen, is de serie inmiddels toe aan het achtste seizoen. En oké, er is de laatste jaren wat kritiek wegens vermeend racisme, de verhaaltjes sprankelen minder van originaliteit en de kijkcijfers lopen iets terug, toch blijft Modern Family een van de populairste komedies van dit moment. Maar waarom precies? Een van de redenen is ongetwijfeld actrice Sarah Hyland (1990), die zich in de zeven seizoenen dat ze in de huid kruipt van oudste kleindochter Haley Dunphy, heeft ontpopt als groot komisch acteertalent.

Met het casten van jonge acteurs is het altijd de vraag hoe ze zich zullen ontwikkelen. Zeker als ze langere tijd hetzelfde personage spelen en hun rol binnen een serie belangrijker wordt. Leonardo ­DiCaprio mag dan van snotjong in Growing Pains zijn doorgegroeid naar Oscarwinnaar, niet ieder schattig kindersnoetje blijkt even vaardig op de langere termijn. Dat geldt zeker ook voor de jonkies in Modern Family. Na ruim zeven jaar blijken Rico Rodriguez als Manny Delgado en Ariel Winter als Alex Dunphy degelijk genoeg als kindacteurs om niet al te scherp te contrasteren met de volwassen hoofdrolspelers. Nolan Gould daarentegen, die de puber Luke Dunphy speelt, verstoort de laatste seizoenen met zijn houterige spraak en motoriek eerder een scène dan dat hij hem steelt. Hyland is met haar natuurlijke spel en komische timing zonder twijfel de openbaring van de serie. Acteren lijkt haar in het bloed te zitten, want ook haar jongere broertje en ouders zijn actief in de film- en televisiewereld. Die zijn beduidend minder succesvol trouwens, alleen vader Edward James Hyland komt met rolletjes in Steven Spielbergs Bridge of Spies en de televisieserie Mr. Robot in de buurt.

Op vierjarige leeftijd begon Sarah met reclames en het inspreken van spotjes op de radio en toen ze zeven was maakte ze haar speelfilmdebuut in het Howard Stern-vehikel Private Parts. In de jaren die volgden dook ze op in kleine rollen van Law & Order, terwijl ze ondertussen stem­acteren, ballet en dans studeerde. Die ontplooiing bracht haar via verschillende theatervoorstellingen uiteindelijk tot Broadway, waar ze in 2006 optrad in de musical Grey Gardens. In 2008 verhuisde ze naar Los Angeles en werd vrijwel direct gecast voor Modern Family.

Sarahs ervaring met theater en het spelen van serieuze rollen schemert door in haar optreden als de knappe, maar niet al te snuggere Haley. Waar personages in populaire televisieseries de neiging hebben om met de jaren steeds cartoonesker te worden, daar krijgt Haley de laatste seizoenen juist meer diepgang. Voor de meeste personages had seizoen 7 geen doorlopende verhaallijnen waar enige persoonlijke ontwikkeling aan op te hangen was. Er waren wat grote gebeurtenissen in de familie, waaronder Claire die het runnen van haar vaders familiezaak overnam en Alex die ging studeren, maar die werden toch vooral gebruikt om zo nu en dan een komische sketch aan op te hangen. Niet om personages grootse zaken te laten doormaken. Haley evolueerde echter in de laatste seizoenen van sullig feestmeisje naar jong volwassene, die zowel in de liefde als met haar werk zoekende is in het leven. Lange tijd was ze het typische populaire meisje dat met stoere, sexy jongens omging, maar als ze voor de sullige Andy (Adam DeVine) valt moet ze haar zelfbeeld volledig herzien en haar plek in de wereld opnieuw kalibreren. Hyland is ijzersterk in het spelen van de twijfels en angsten die dat met zich meebrengt. Vaak heeft ze niet meer nodig dan een oogopslag of een subtiele hoofdbeweging om onder de oppervlakte van Haleys naïviteit en guitige uiterlijk een wereld aan emoties te laten schuilgaan. Met haar mimiek brengt ze zo een extra laag aan die je als kijker oprecht iets laat voelen voor het personage, om vervolgens met perfecte timing een grappige opmerking te maken. Het is op die momenten, waar drama en komedie botsen, dat de show op zijn sterkst is. Het soort momenten waar het personage Phil lange tijd een monopolie op had. Maar nu niet meer.

Hylands Haley voorziet de afleveringen van een warm kloppend hart door haar liefdesperikelen en weet regelmatig met niet meer dan een paar zinnen een scène volledige naar zich toe te trekken. Dat maakt haar inmiddels tot een van de drijvende krachten achter het succes van Modern Family. Of dat nog voor lang is, is de vraag. De contracten van alle acteurs lopen af na het achtste seizoen en de vorige onderhandelingen verliepen zo stroef dat het goed mogelijk is dat de Amerikaanse zender ABC het voor gezien houdt. Mocht de serie daadwerkelijk stoppen, dan zal het ongetwijfeld niet lang duren voor Sarah Hyland in een hoofdrol opduikt.

Modern Family seizoen 8, 28 november, Comedy Central.