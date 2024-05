Miss Scarlet and the Duke S04E01: privédetective betoont zich opnieuw een gewiekste schaker

De openingsaflevering van het vierde seizoen van Miss Scarlet and the Duke speelt zich af in het bordeel Elysium, dat door uitbaatster Madam Hera (Lu Corfield) toch echt eufemistisch een ‘Gentlemen’s Club’ genoemd moet worden. Hoewel, zo blijkt al snel, het etablissement wel door echte Britse gentlemen wordt bezocht, waaronder prominente politici. Discretie staat bij Hera dan ook hoog in het vaandel. Dat levert problemen op als er een schietpartij plaatsvindt in de zaak, waarbij een hooggeplaatste minister betrokken is. Rechercheur Wellington (Stuart Martin) wordt op de zaak gezet, maar niemand wil hem (daar is die discretie weer) iets vertellen. Dus besluit hij Scarlet in te huren.