Minx: komische dramaserie van HBO Max start in juli bij Canvas

De Emmy's waren voor Hacks, maar met Minx had HBO Max nog een bejubeld komisch drama in de gelederen. De serie is binnenkort op tv te zien bij Canvas, dat vanaf 2 juli elke dinsdag een dubbele aflevering uitzendt. Minx speelt zich af in het L.A. van de jaren zeventig en volgt journalist Joyce Prigger (Ophelia Lovibond), die een feministisch tijdschrift voor vrouwen in de markt probeert te zetten. Om dat voor elkaar te krijgen moet ze noodgedwongen samenwerken met uitgever Doug Renetti (Jake Johnson uit New Girl), die zich specialiseert in pornografische tijdschriften voor mannen en van mening is dat Joyce haar oorspronkelijke concept wel iets aan moet passen. Het eerste seizoen van Minx, dat bestaat uit tien afleveringen, debuteerde in 2022 op HBO Max. Minx werd vervolgens door HBO gecanceld, maar de serie verhuisde daarna naar zender Starz, waar uiteindelijk ook nog een tweede seizoen te zien was.