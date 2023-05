Mindhunter komt op 13 oktober naar Netflix

Netflix heeft de premièredatum van Mindhunter bekend gemaakt. Het eerste seizoen komt op 13 oktober naar de streamingdienst.

Mindhunter wordt geproduceerd door David Fincher en is zijn eerste project sinds Gone Girl uit 2014. De serie speelt zich af in 1979 en draait om twee FBI-agenten, die opgesloten seriemoordenaars interviewen in de hoop openstaande zaken alsnog op te lossen. Die insteek doet denken aan The Silence of the Lambs en dat is geen toeval. De schrijver van het boek waarop Mindhunter gebaseerd is, stond namelijk model voor het personage van Jack Crawford. Crawford werd in de serie Hannibal nog gespeeld door Laurence Fishburne. De eerste twee afleveringen van Mindhunter werden geregisseerd door Fincher zelf, die met films als Se7en en Zodiac al eerder in de wereld van de seriemoordenaars dook. Rollen zijn er voor Jonathan Groff ( Looking ), Holt McCallany (Alien 3) en Anna Torv (Fringe).