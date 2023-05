Mindhunter komt in oktober naar Netflix

David Fincher (House of Cards) brengt dit jaar een nieuwe serie uit op Netflix. De eerste teaser voor de psychologische thriller Mindhunter is inmiddels online verschenen.

Mindhunter speelt zich af in de jaren 70 en draait om twee FBI-agenten (Jonathan Groff uit Looking en Holt McCallanay uit Sully ) die besluiten om opgesloten seriemoordenaars te interviewen, in de hoop om zo een aantal nog openstaande zaken op te lossen. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van voormalig FBI-agent John Douglas. Het personage Jack Crawford uit Red Dragon en The Silence of the Lambs (onlangs op tv nog gespeeld door Laurence Fishburne) werd destijds door auteur Thomas Harris rechtstreeks gebaseerd op Douglas. Mindhunter was tevens een grote inspiratiebron voor Criminal Minds. De verfilming heeft bijrollen voor Anna Torv ( Fringe ) en Hannah Gross ( Unless ).