Minder afleveringen voor derde seizoen Scream • Nieuws • 17-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Scream krijgt alsnog een derde seizoen van MTV, maar dan wel met minder afleveringen. In plaats van de eerdere tien en twaalf worden het er nu slechts zes.

Scream is gebaseerd op de populaire reeks slasherfilms van de in 2015 overleden regisseur Wes Craven ( A Nightmare on Elm Street ). MTV wilde niet bevestigen of het in mindering brengen van het aantal afleveringen, ook betekent dat de serie na het derde seizoen zal eindigen. Voor de nieuwe reeks verandert Scream wel nogmaals van showrunners. Na seizoen 1 moesten Jill Blotevogal en Jaime Paglia al plaatsmaken voor Michael Gans en Richard Register, maar ook zij hebben nu het veld geruimd, waardoor MTV wederom op zoek moet naar vervangers. Voordat de productie van het derde seizoen van start gaat, worden de fans eerst nog getrakteerd op een Halloween-special. Deze speciale aflevering speelt zich acht maanden na de laatste seizoensfinale af. In Nederland is de Halloween-special vanaf 18 oktober te zien op Netflix. Het derde seizoen volgt ergens in 2017.

Lees ook onze recensie van het tweede seizoen van Scream . De MTV-serie wordt via Dimension Television geproduceerd door Bob en Harvey Weinstein. Dimension Television werkt tevens aan een tv-adaptatie van het Stephen King-boek The Mist voor Spike en een animatieserie gebaseerd op de Spy Kids -films van Robert Rodriguez voor Netflix.